Иркутские хрущевки требуют системного обследования

К таким выводам пришли эксперты, которые провели лабораторные исследования узлов и конструкций первого в Приангарье дома 335 серии. Его построили в 1959 году, сообщают в администрации области.

В декабре 2020 года специалисты провели инструментальное обследование здания, затем демонтировали его и лабораторно изучили пробы материалов. Предполагалось, что это позволит сделать выводы о возможном состоянии всех домов этой серии в регионе.

В демонтированном доме зафиксированы значительные коррозионные повреждения соединительных деталей узлов сопряжения панелей и трещины в стенах, влияющие на работоспособность и несущую способность здания.

В Иркутской области около 1,3 тысяч домов серии 335. Больше всего в Ангарске – около 500, также такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населённых пунктах. Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости признанных аварийными и подлежащими сносу. Первый дом 335 серии был расселён осенью 2020 года. Жильцам дома предоставили равноценные квартиры. Из областного бюджета на это было направлено 22,3 млн рублей.