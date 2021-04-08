Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Братске поместили в изолятор

Деньги злоумышленник планировал потратить на личные нужды и спиртное, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Сообщение о совершенном разбойном нападении на офис микрофинансовой организации поступил в полицию днем 2 апреля. Злоумышленник, угрожая работнице предметом, похожим на нож, забрал выручку и скрылся. Однако спустя несколько минут он был задержан сотрудниками частного охранного агентства, прибывшими на сигнал тревоги, и передан сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрение правоохранительных органов.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.