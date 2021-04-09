Вышла в свет Газета Дело за апрель 2021 года

Главная тема этого номера – стратегии, планы и перспективы развития на 2021 год и дальше как конкретных компаний, так и Иркутской области в целом. Хотите узнать о том, на развитие каких отраслей экономики надо направить усилия бизнесу и власти, чтобы наш регион попал в мировую повестку? Какие тенденции характерны для современного агропрома? Как меняются банки, отвечая на вызовы нового времени? Куда будет дальше расти столица Восточной Сибири и чего ей не хватает, чтобы туристы ехали к нам не только ради Байкала, а чтобы увидеть Иркутск? Ответы на эти и многие другие вопросы – об услугах связи, высшем образовании, загородной недвижимости, экологии – в апрельском номере Газеты Дело! Сельское хозяйство – драйвер экономики. Наталья Баркова, Россельхозбанк, – о современных трендах в АПК В прошлом году – впервые в истории России – экспорт сельхозпродукции сравнялся с импортом. Когда-то убыточная отрасль стала драйвером экономики. По мнению директора Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальи Барковой, причина – в новом бизнес-подходе к АПК и мощных инвестициях. Какие плоды дала господдержка? Как изменилась сельхозотрасль, а вместе с ней и главный отраслевой банк? Почему, несмотря на развитие цифровых систем, Россельхозбанк продолжает открывать новые отделения? Зачем идет в отдаленные территории? Что заставляет руководителя Иркутского филиала регулярно бывать «в полях» и верить, что возродить село – реально? Об этом – в нашем интервью.

«Господдержка вывела АПК на мировой уровень» Несмотря на пандемию, именно в 2020 году «Саянскому бройлеру» удалось построить хранилище и высокотехнологичные линии для подработки зерна и рапса. По мнению председателя совета директоров агрохолдинга Владислава Буханова, программы господдержки важны для АПК: если недавно они раскрыли внутренний потенциал сибирской земли, то в будущем позволят добиться для сельхозпродукции лучшего паритета цены, качества и покупательской способности. Сельское хозяйство-2020: рост, несмотря на пандемию Несмотря на сложный 2020 год, отрасль сельского хозяйства в Иркутской области показала рост на 3.1 процента. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина этому не удивляется, ведь рост был заложен задолго до 2020-го, на протяжении последних 5-7 лет правительство принимает системные решения для развития отрасли. «Стратегии живут не на бумаге, а в головах у людей, которые делают дело» «Когда в Иркутской области сменился шестой губернатор за 15 лет, стало ясно: нужно что-то делать», – вспоминают создатели интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии». Иначе – очередное обнуление экономической повестки, туманные перспективы и сбегающая из региона молодежь. Какую альтернативу предложили создатели клуба? Чего удалось достичь «Байкальским стратегиям» за пять лет работы? Эти и другие вопросы мы обсудили с членом Совета клуба Романом Ищенко и председателем клуба Галиной Кузняной.

«Мы делаем одно важное дело» 5-летие делового интеллектуального клуба «Байкальские стратегии» стало заметным событием в общественной жизни Иркутской области. С первой юбилейной датой клуб поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, старший вице-президент ВЭБ.РФ Антон Григоров, главный инженер «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин.

«Правильная стратегия позволит региону выделиться среди других» «В последнее время Иркутская область вообще развивается очень медленно, и это – результат общей государственной политики», – считает доктор экономических наук, профессор, бывший ректор БГУЭП (сейчас БГУ) Михаил Винокуров.

«Технологическая отсталость может привести к коллапсу государств» «Когда мы говорим о перспективах будущего Иркутской области, нельзя опираться только на то, что когда-то, в прошлом веке, было «хребтом» экономики региона», – заявляет член интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии», директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев. По его убеждению, ставку надо делать на новые стратегические направления, и одно из них – эко и биотехнологии, в первую очередь, связанные с Байкалом. Свою позицию учёный прокомментировал в беседе, посвящённой 5-летию клуба. Самые яркие цитаты из неё – в материале Газеты Дело.

«Нет мощной системы образования – нет причины оставаться» Развитие региона невозможно без развития образования, уверены в клубе «Байкальские стратегии». В чем его главные проблемы сегодня? Как и зачем менять систему? Почему не обойтись без инвестиций в человеческий капитал? О будущем образования и образовании будущего мы поговорили с Михаилом Просекиным, руководителем лаборатории развития научно-инженерного творчества, кандидатом физико-математических наук, одним из разработчиков методологии проекта «Кванториум», руководителем двух профилей Олимпиады НТИ, основателем EdTech компании.

«Битва за IT-ресурсы идет на всех фронтах» Иркутская область могла бы быть передовым цифровым регионом России, если бы не сложности с IT-кадрами, которых сейчас катастрофически не хватает. Но эта проблема решаема, считает Ирина Шевцова, генеральный директор ГК «Форус», которая в клубе «Байкальские стратегии» отвечает за направление цифровизации.

«Надо наладить общение с законодательной властью» Основная проблема региона, по мнению председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС Марины Григорьевой, ее статус, в том, что фискальный аппарат излишне суров, а законодательная власть далека от проблем, которые волнуют предпринимателей. Регулярное общение бизнеса и исполнительной власти уже налажено, пора наладить его и с депутатским корпусом.

«Если стратегию создаёт только власть, она не всегда отвечает интересам человека» Создавая клуб «Байкальские стратегии», мы преследовали цель, чтобы в разработке стратегии развития Иркутской области, в ее обсуждении и реализации принимали участие не только чиновники правительства, не только депутаты Законодательного собрания, но и как можно больше людей разного возраста, социального статуса, рода занятий, профессий. Мы намеревались вовлечь в разработку стратегии гражданское общество: студентов, аспирантов, ученых, молодых предпринимателей, состоявшихся бизнесменов, журналистов, общественников.

«Иркутская область должна чтить свои традиции» Иркутск всегда был центром зарождения интересных бизнес-проектов, напоминает Алексей Петров, участник Лаборатории экономической истории. Эти идеи находили отклик у государства раньше, стоит присмотреться к ним и сейчас.

«Благоустройство – это не просто плитка и фонарь» Иркутская область, как и все российские регионы, развивается сейчас по федеральной повестке, в рамках нацпроектов, и мы со стороны клуба «Байкальские стратегии» стараемся вовлечься в эти процессы через разные мероприятия, которые способствуют контакту между федеральными организациями и нашим регионом, – говорит руководитель проектов ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа» Александра Козак.

«Год был хороший, хоть и трудный». Владимир Чернышев о банке «Открытие», росте цен на жилье и IT-трансформации Кризис 2020 года финансовая система встретила в гораздо более устойчивом состоянии, чем предыдущий кризис 2014 года. Прибыль банковского сектора снизилась всего на 6,2%, а просрочку по платежам, роста которой опасались банкиры, удалось сохранить на приемлемом уровне. Ключевые показатели седьмого по размеру активов российского банка «Открытие» способствуют росту его инвестиционной привлекательности и позволяют уже в текущем году вернуться к вопросу вывода акций кредитного учреждения на фондовый рынок. Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области рассказал, с какими сложностями столкнулась его команда в 2020 году и с какими результатами его закончила.

В начале марта 2021 года компания МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G. Пилотный проект реализуется в Москве, об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил Владислав Божеев, директор филиала МТС в Иркутской области. По его словам, первые пользователи сети смогут почувствовать разницу при видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр. Однако сегодня сеть «пятого поколения» в первую очередь актуальна для бизнеса и благоустройства городской среды. Так называемые частные промышленные сети 5G позволяют автоматизировать производство, что делают уже многие крупные предприятия по всей России. Подробнее о том, какие возможности дают компаниям сети 5G, – в нашем материале. Пакет стимулов от Байдена: американцы инвестируют правительственные выплаты в рынок акций

Пакет стимулов от Байдена: американцы инвестируют правительственные выплаты в рынок акций

Байкальский Институт БРИКС: образование будущего. Как Дмитрий Савкин строит «Кембридж на Байкале» «Экологический инжиниринг и чистая энергетика», «Устойчивая инновационная экономика», «Журналистика и коммуникативные технологии», «Международный бизнес», «Искусственный интеллект» – все это не перечень модных терминов, а названия действующих образовательных программ в Байкальском институте БРИКС. Новый образовательный проект был запущен в ИрНИТУ четыре года назад. Сегодня здесь учатся 300 студентов, 70% из которых – иностранцы. Как удается экспортировать образование за рубеж? Почему престижное образование возможно не только в столицах? И какие навыки нужно осваивать сегодня, чтобы быть конкурентным через 10 лет? Об этом мы поговорили с директором Байкальского института БРИКС Дмитрием Савкиным.

Далеко не каждому, даже очень известному россиянину, удаётся лично рассказать президенту страны о своих, пусть и масштабных, проектах. Иркутскому предпринимателю Анатолию Казакевичу удалось. Правда, для этого ему нужно было победить в конкурсе «Мастера гостеприимства», доказав, что проект «Сфера Байкала» – лучший более чем из 20 тысяч заявок со всей России! Какую реальную пользу принесёт встреча с Владимиром Путиным? Что такое – группа компаний «Сфера Байкала»? И почему Анатолия вдохновляет пример иркутских купцов позапрошлого века? Ответы на эти вопросы – в нашем интервью.

От полуфабриката – к дому «под тапочки». Как коммерческое партнерство помогает Meta_Estate создавать дома нового уровня На Байкальском тракте продолжается строительство поселка «Патроны Парк». Девелопер проекта Meta_Estate сегодня предлагает заказчикам не только возвести загородный дом, но и полностью обустроить его, объединив профессионалов из разных сфер – от инженерии до отделки.

Бомбой замедленного действия стал для Иркутска приказ Росавиации № 421-п, в соответствии с которым на территории города установлена приаэродромная санитарная зона, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. В её границы попадает более 50% площади областного центра и еще 12 муниципальных образований Иркутской области.