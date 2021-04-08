ВТБ в первом квартале выдал рекордный объём ипотеки

ВТБ за первый квартал нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля, сообщают в банке.

С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона (79,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга и области (18,9 млрд руб.), Новосибирской области (7,9 млрд руб.), Республики Татарстан (6,7 млрд руб.), Свердловской области (5,7 млрд руб.).

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

«Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей. «Мотором» рынка остаётся госпрограмма - нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объёме, – комментирует Евгений Дячкин. - В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» первого квартала подтверждают наши намерения».

Как отметил Евгений Дячкин, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заемщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ снизил ставки по этому продукту до уровня 7,9% годовых.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.