Режим ЧС ввели в поселке Залари после резкого подъема воды в реке и подтоплений

Сегодня вечером на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Заларинского района Иркутской области было принято решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах населенного пункта Залари из-за резкого подъема воды в реке Заларинка и подтопления территории населенного пункта, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

По состоянию на 20:00 по местному времени уровень воды в Заларинке составляет 187 см при критической отметке в 180 см. Выявлено семь частных домов (один нежилой, шесть жилых), которые подтопила вода. Жители зданий от эвакуации в пункт временного размещения отказались, разместились у родственников. Администрация оказывает адресную помощь населению по заявкам.

Всего в Заларях подтопило 24 приусадебных участка на четырех улицах, здесь постоянно проживают 64 человека, в том числе 18 детей.