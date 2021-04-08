Сбербанк профинансировал первый низкомаржинальный проект в жилищном строительстве

Сбербанк реализовал первую сделку в рамках государственной программы субсидирования низкомаржинальных проектов жилищного строительства. Банк открыл группе компаний «Новый век» кредитный лимит на 368 млн рублей для финансирования строительства ЖК «Локомотив» в городе Энгельсе Саратовской области.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:

– Антикризисные меры поддержки — льготная ипотека и субсидирование процентной ставки по действующим проектам — поддержали отрасль жилья, однако проблема низкой маржинальности проектов в регионах с невысокими доходами населения осталась. Новая программа субсидирования Минстроя помогает реализовывать проекты с невысокой рентабельностью — около 10–15%. Лимит Сбера на субсидирование составляет почти половину от всего объема программы — 3 млрд рублей. Сейчас в Сбере мы рассматриваем около 80 проектов и рассчитываем, что не менее половины из них попадут в программу.

Екатерина Родионова, генеральный директор ООО «СК Новый век»:

– Внедрение программы по субсидированию низкомаржинальных проектов поможет региональным застройщикам увеличить объемы строительства за счет привлечения проектного финансирования по тем проектам, которые ранее банкам были не столь интересны. Получение субсидии позволяет на входе в проект получить застройщику процентную ставку на уровне ниже ключевой, что значительно снижает затраты на обслуживание кредита и даёт возможность сохранить экономическую эффективность проекта. Оперативное принятие решения по проекту ЖК «Локомотив» стало возможным за счет командной работы наших специалистов и сотрудников Саратовского отделения Сбербанка, в результате чего нам удалось воспользоваться данной программой одними из первых в стране. Не намерены останавливаться на достигнутом и уверенно движемся к следующим достижениям!

Разработанная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ программа позволяет увеличить объёмы финансирования жилищного строительства в регионах с доходами населения на 15% ниже среднего по РФ (49 субъектов). Благодаря программе застройщики, реализующие в данных регионах низкомаржинальные проекты при стоимости строительства не более 500 млн рублей, теперь могут привлекать банковское финансирование на льготных условиях при стандартных требованиях к структуре финансирования.