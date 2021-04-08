Власти Усолья-Сибирского заявили о восстановлении качества питьевой воды

Мэр Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин на своей странице в Instagram сообщил, что введенный ранее в городе режим повышенной готовности снят – качество питьевой воды удалось улучшить.

«В Усолье-Сибирском снят режим повышенной готовности. Согласно лабораторным исследованиям специалистов Роспотребнадзора и «Аквасервиса», ситуация стабилизировалась. На данный момент вода соответствует предельно допустимым нормативам», – сообщил глава территории.

Напомним, ранее в городе тысячи усольчан пожаловались на плохое качество питьевой воды. В частности, людей беспокоили неприятные запах и вкус. В результате проверки выяснилось, что воду загрязнило местное предприятие, сливавшее сточные воды в озеро Мальтинское, впадающее в реку Белую.