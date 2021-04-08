БериКормиЛюби: «Слата» запустила благотворительную акцию для животных

В 15 супермаркетах «Слата» на этой неделе появились специальные боксы для сбора кормов для бездомных собак. Акция организована совместно с волонтером и деятелем по защите бездомных животных Натальей Ветровой.

– В Иркутске очень много неравнодушных людей, которые ежедневно спасают бездомных собак, дарят им вторую жизнь. В нашу сеть постоянно приходят обращения о возможности оказать помощь продуктами, которые идут под списание, но в связи с законодательными ограничениями, мы не имеем право на это. И мы решили создать долгосрочный Благотворительный проект в сети супермаркетов "Слата" #БериКормиЛюби с установкой боксов по сбору кормов для животных из приютов. И мы надеемся, что наши покупатели с удовольствием поддержат инициативу и помогут братьям нашим меньшим, –поделилась руководитель департамента по связям с общественностью ТС «СЛАТА» Яна Абалымова.

На старте проекта установлено 15 боксов, но до конца года их количество будет увеличено вдвое. В боксы можно класть любой корм для собак в герметичной упаковке, а также сухие крупы. Волонтеры благотворительного фонда для бездомных собак «Ной» еженедельно будут осуществлять сбор.

– Поддержка движения помощи бездомным животным и приютам для содержания таких животных очень важна. Сейчас на улицах городов более 18,5 тысяч собак без владельца. Как правило, большая часть стали бездомными по вине безответственных хозяев. Для содержания животных в приютах требуются финансы, которые государство не выделяет. Все приюты в области - частные и существуют на пожертвования неравнодушных людей и держатся на плечах волонтеров. В хорошем питании, содержании и лечение нуждаются спасённые собаки. Поэтому такая поддержка от сети супермаркетов «Слата» очень важна, она позволяет с надеждой смотреть в будущее и верить, что мы сможем переломить критичную ситуацию с бездомными животными, – обозначила позицию волонтёр, журналист и телеведущая, Наталья Ветрова.

Данную акцию сеть «Слата» организовала совместно со своим постоянным партнером и поставщиком – компанией «Марс».

– Мы стараемся поддерживать и оказывать помощь животным на территории Иркутской области, – Лариса Кузаева, представитель компании «Марс», производитель бренда «Pedigree» (г. Иркутск). – В декабре 2020 компания осуществила помощь кормами для животных питомнику «К9» после случившегося пожара. Компания «Марс» осуществляет не только адресную помощь, но и стремится участвовать в совместных благотворительных проектах с нашими партнерами, в частности, нам очень понравился проект #БериКормиЛюби сети «Слата». Мы уверены, что реализация такого проекта внесет существенный вклад в оказание помощи приютам для животных и благодарны сети «Слата» за возможность участвовать в нем.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ БОКСЫ: