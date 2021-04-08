На Байкале проложат тропу по историческому маршруту из Москвы в Китай

В этом году начнется строительство пилотного участка Национальной тропы по маршруту исторического Московского тракта. Это будет реализация участка длиной в 21 км - части первой Национальной тропы общей протяжённостью до 500 км от Иркутска до Улан-Удэ. Об этом сообщил лидер проекта «Национальные тропы России» Игорь Булыгин.

Строительство будет идти на основе Московского (Сибирского) тракта, проложенного в 1730-1760 годы. Исторический маршрут шел из Москвы к границам Китая.

Её создание ведется в рамках четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Иркутской области, Правительством Республики Бурятия, ПАО «Сбербанк» и лидерским проектом АСИ «Национальные тропы России». Стороны подтвердили готовность участвовать в совместной реализации модели пилотных регионов и созданию пилотной тропы «Московский тракт: Иркутск - Улан-Удэ» в рамках проекта «Национальные тропы России».

Сейчас проводятся исторические и полевые исследования территории, проектируется полный маршрут. В ближайшее время пройдут общественные слушания и будут отработаны технологии строительства тропы. К работе по ее прокладке и содержанию также планируется привлечь волонтеров.

Результатом реализации проекта, который начнётся с этого года,станет объединенный продукт двух регионов - Республики Бурятия и Иркутской области - круглогодичный туристический маршрут между двумя особо охраняемыми природными территориями (ООПТ): Прибайкальским нацпарком с иркутской стороны и Байкальским биосферным заповедником со стороны Бурятии.

– Маршрут начинается в поселке Большое Голоустное и через Байкал проходит до поселка Танхой, частично повторяя исторический маршрут перехода через Байкал. Маршрут будет круглогодичным, в зимнее время проходя по льду озера, а в летний период превращаясь в водный маршрут. Опора на подготовленную инфраструктуру и тропы Прибайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника позволяют создать комфортный, познавательный и удобный маршрут, в который будет заложено множество сценариев для разных сегментов туристов, от семейных туров выходного дня до индивидуальных VIP-туров, – сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Руководитель ведомства отметила, что проект маршрута получил полную поддержку и одобрение руководством двух ООПТ. Проектным офисом ведется совместная работа по подготовке и запуску маршрута с выходом на внутренние тропы заповедника и национального парка.