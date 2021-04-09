Что мешает строительству новых энергомощностей в Иркутском районе

Инвестиции в строительство подстанции «Столбово» и линий электропередач составили более 500 млн рублей. Эти работы являются первым этапом развития энергоснабжения этой части Иркутского района. До 2024 года в планах Иркутской электросетевой компании инвестировать в строительство дополнительных мощностей не менее 2 млрд рублей. На втором и третьем этапах будут построены подстанции в Усть-Куде, Поздняково, Московщине, Глазуново и Лыловщине. Но есть вопросы, которые серьезно тормозят строительство.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, крупные инвестиции не отразятся на тарифах населения.

Одним из сложных вопросов, который влияет на скорость строительства, является земельный.

– Проект делали 5 лет, из них 2 года ушло на стройку, а 3 года – на отвод земли, – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group.

Кроме того, Михаил Хардиков предложил строить энергоэффективные дома, которые не требуют мощного электрообогрева.

– Чтобы теплоизоляция была достаточная, чтобы не топить улицу, – подчеркнул руководитель En+ Group.

Напомним, что торжественный запуск объекта состоялся 8 апреля в деревне Столбова Иркутского района. Красную кнопку, символизирующую начало работы подстанции, нажали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков, директор филиала «Восточные электрические сети» «Иркутская электросетевая компания» Алексей Садохин и мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Новая подстанция будет снабжать электричеством населённые пункты вдоль Александровского тракта - Столбова, Усть-Куду, Урик, Максимовщину, Глазунова и девять садоводств. На этой территории проживают более девяти тысяч человек. Объект позволит снять нагрузку с соседней подстанции «Урик», которая питает крупные и быстро развивающиеся населённые пункты Хомутово, Грановщину и Карлук. Ежегодно их энергопотребление увеличивается на 15%. Подстанция работает на полную мощность, не имея резерва. Минувшей зимой во время сильных морозов это приводило к сбоям. Тогда жители значительно увеличили потребление, так как обогревают дома электричеством.