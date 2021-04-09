Госдума РФ приняла закон о «гаражной амнистии»

Он направлен на оформление в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Закон вступает в силу 1 сентября 2021 и продлится до 2026 году, сообщают в Росреестре Иркутской области.

Новый закон позволит легализовать гаражи, построенные на принадлежащих муниципалитетам земельных участков до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Гражданам будут бесплатно предоставлены в собственность земельные участки.

Закон предусматривает механизм оформления прав на земельные участки, на которых возведены частные гаражи, а также на машино-места, расположенные в коллективных гаражах и позволяет гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и земельные участки под ними, предоставляет возможность распоряжаться этими объектами по своему усмотрению: продать, подарить, сдать в аренду, передать по завещанию, а при необходимости – защитить свои права на данные объекты.

В настоящее время государственная регистрация прав на гаражи, расположенные в соответствующих ГСК, осуществляется на основании справок о выплате паевых взносов.

Кроме того, для оформления гаражей необходимы землеотводные документы на земельный участок в ГСК (например, договор аренды), а также разрешительная документация в предусмотренных законом случаях. Зачастую, ввиду отсутствия землеотводных документов у владельцев гаражей и отсутствует возможность оформления их в собственность. Данные обстоятельства послужили толчком к принятию данного закона.

Гаражная амнистия будет интересна владельцам строений, которые приобрели их до 2004 года, как членам ГСК (гаражно-строительных кооперативов), в том числе граждан, прекративших членство в ГСК, в частности ввиду его ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ, так и лицам, не являющимся членами ГСК, но которым были предоставлены земельные участки для размещения гаража в советский или постсоветский период.

При этом указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства. Кроме того, блокированные одноэтажные гаражи, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании, в соответствии с законом признаются самостоятельными зданиями.

Упрощение процедуры регистрации позитивно скажется на легализации строений законными владельцами. Следует отметить, что под амнистию не попадают гаражи в многоквартирных домах, подземные гаражи, а также как называемые «ракушки».

Закон предусматривает для каждой конкретной ситуации свой перечень документов, которые гражданин должен приложить к своему заявлению, представляемому в органы местного самоуправления, в целях предоставления земельного участка в собственность, расположенный под гаражом.

В данном случае предоставляется документ, подтверждающий предоставление гражданину земельного участка.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка к заявлению может быть приложен, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, или документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства и т.п.

В рамках гаражной амнистии предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Соответствующие заявления должны быть поданы уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о предоставлении земельного участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, гражданин вправе обратиться в орган регистрации прав самостоятельно.

Для оформления в собственность гаража и земельного участка, расположенного под данным гаражом достаточен документ о предоставлении земельного участка в собственность гражданину, выданный органом государственной власти либо органом местного самоуправления и технический план гаража (межевой план земельного участка). В случае самостоятельного представления документов гражданином в орган регистрации прав необходима оплата государственной пошлины. В случае направления документов уполномоченным органом государственной власти либо органа местного самоуправления государственная пошлина не уплачивается.