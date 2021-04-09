РУСАЛ вложил 1,6 млрд долларов в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода

РУСАЛ инвестировал порядка 1,6 млрд долларов в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода и рассчитывает запустить предприятие в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

– Общий бюджет строительства первой очереди мощностью 428,5 тыс. тонн оценивается в сумму около 1,6 млрд долларов без НДС. Пуск первого металла на заводе намечен на этот год, на проектные показатели он выйдет в течение последующих после запуска 12-18 месяцев, – рассказал Евгений Никитин. – С учетом постепенного выхода на производственные показатели мы уверены, что продукция Тайшета будет очень востребована на рынке, принимая во внимание все нарастающий тренд на экологизацию мировой экономики.

Для РУСАЛа по известным причинам сложными были последние три года, не только 2020-й. Но компания не приостановила ни одного значимого проекта, отметил Никитин. Все последние годы РУСАЛ вкладывал значительные средства в экологическую модернизацию предприятий, и строительство новых заводов. В целом за последние десять лет в строительство новых мощностей, экологическую модернизацию и техническое перевооружение действующих предприятий компания направила порядка 6 млрд долларов. На цели развития и поддержания в том числе идут и дивидендные выплаты, которые компания получает от своей инвестиции в «Норникель» (РУСАЛ владеет 27,8% акций ГМК – прим. ТАСС).

Весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) – уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, начатого еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, мощностью 298 тыс. т в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года, капзатраты РУСАЛа составили почти 900 млн долл. Прогноз капзатрат на 2021 год составляет 1 – 1,1 млрд долл., в том числе на модернизацию Иркутского и Братского алюминиевых заводов. Благодаря новым проектам РУСАЛА в Сибири и других регионах, которые дали мощный импульс для развития смежных отраслей, было создано около 25 тыс. рабочих мест.

Необходимость поддержки региональной медицины основатель компании Олег Дерипаска обсуждал с рядом российских губернаторов в самом начале пандемии. Прошлой весной РУСАЛ после переговоров с региональными властями выделил 4 млрд рублей на строительство семи медицинских клиник для борьбы с коронавирусом, укомплектованных новейшим оборудованием, в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. На открытии медцентров, это произошло в конце 2020 года, Олег Дерипаска присутствовал лично.