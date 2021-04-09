В Иркутске построят мост-дублер Плотины ГЭС

На самой плотине движение прекратят, сообщают Вести Иркутск.

Проект реализуют в рамках Южного обхода Иркутска. Согласно ему, основной поток направляется из Шелеховского и Иркутского районов в сторону Синюшиной горы. В результате на перегруженной трассе образуются пробки. Обход станет решением этой проблемы.

«О том, где будет проходить мост говорить пока рано, так как его пока нет в генеральном плане города <…> дублер нужен не только Плотине ГЭС, но и Иркутному мосту, поскольку через реку только один мост. Также дублер необходим для моста через Ушаковку», говорит Юлия Гордина руководитель дирекции по эксплуатации автодорог Иркутской области.

Напомним, что проектирование обхода начнут уже в этом году. – Для наилучшего эффекта параллельно с этим необходимо реконструировать транспортные узлы в самом Иркутске. Для нашего города – это возможность создать единый дорожно-транспортный комплекс путем реконструкции проблемных точек, например, Лермонтовской развязки, и включения их в проект обхода, – говорит депутат городской думы Максим Девочкин.