ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

Такое поручение ведомству дал Владимир Путин, сообщает РБК.

Он указал, что стоимость жилья существенно растет. В среднем рост составил 12%, но в некоторых регионах, к примеру, в Северной Осетии, цены поднялись на 30%.

В Минстрое, в свою очередь, указали на то, что главным фактором роста цен стали введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В частности, были приостановлены строительные работы более, чем в 50 регионах страны, а также возник дефицит рабочей силы.

Среди других факторов в ведомстве назвали общемировую конъюнктуру, рост цен на стройматериалы, а также увеличение спроса на жилье из-за низких ставок по депозитам и сохранения экономической неопределенности.