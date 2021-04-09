Рейс Иркутск – Железногорск-Илимский запустят в Приангарье

При поддержке правительства области с 3 мая авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» возобновляет регулярный рейс, сообщают в пресс-службе авиакомпании «СиЛА».

Полеты запланированы трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу на самолете L-410. Время перелёта составляет: 1 час 45 минут.

Из Иркутска вылет в 07:20. Обратно из Железногорска-Илимского в 09:40. Стоимость билета в одну сторону от 3 890 руб.

Бесплатная норма провоза багажа 10 кг, сверхнормативный багаж за 1 кг – 100 рублей.

Стоит отметить, что перелеты по этому маршруту авиакомпанией «СиЛА» не осуществлялись с 2018 года. Регулярное авиасообщение возобновилось почти после трехлетнего перерыва.

Напоминаем, что с 1 апреля текущего года рассадка на борту самолетов авиакомпании «СиЛА» осуществляется согласно местам, указанным в посадочных талонах. Наиболее комфортные места можно бронировать предварительно по телефону или на регистрации в аэропорту.