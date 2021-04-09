Три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Действующими остаются 17, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В Жигаловском районе на реке Илге завершена эксплуатация переправы «Поселок Жигалово – село Усть-Илга». В Киренском районе прекращено действие ледовой дороги «Город Киренск – поселок Визирный» на реке Лене. В Тулунском районе запрещен проезд для всех видов транспорта по переправе «Поселок Аршан» на реке Ие.

На контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области остаются 17 ледовых переправ, действующие в Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском районах.