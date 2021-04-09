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На пожаре в Братске пострадало два человека

Причиной стала включенная стиральная машина, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Инцидент произошел в квартире пятиэтажки на улице Наймушина в жилом районе Энергетик. К месту возгорания были направлены две автоцистерны и автолестница. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел густой дым, по лестничным маршам из подъезда самостоятельно эвакуировались 12 человек. 

Около подъезда пожарными были обнаружены двое пострадавших: мужчина 1975 года рождения с термический ожогами лица и девушка 1978 года с термическими ожогами рук. Им была оказана первая помощь, позже они были доставлены в лечебное учреждение. 

В ходе доследственной проверки установлено, что пожар начался в ванной комнате, где была установлена стиральная машина. Со слов проживающего в квартире мужчины, вечером он стиральной машиной не пользовался, она не работала, однако была включена в электросеть. Молодые люди находились в соседней комнате, когда почувствовали запах дыма, попытались потушить возгорание самостоятельно, но не смогли и эвакуировались на улицу. Наиболее вероятной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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