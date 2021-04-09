Больше половины иркутян считают себя счастливыми людьми

Несчастными ощущают себя 29%. Для сравнения: доля счастливых респондентов по России – 64%, не счастливых так же 29%.

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Иркутской области, и выяснила, считают ли они себя счастливыми, и какую роль в этом играет работа.

Больше всего счастливых людей среди представителей сфер спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности, а наоборот – среди работников банков и в автобизнесе.

При этом, среди жителей региона, кто работает в настоящий момент, 31% отмечают, что именно работа приносит им ощущение счастья, чаще всего так отвечали представители науки и образования, рабочий персонал и медики. Однако большинство, а именно 66% иркутян, не связывают счастье и работу.

Среди тех, кого работа делает счастливее, 50% считают, что все дело в возможностях для профессионального развития и обучения, 49% отмечают роль коллектива, 48% видят связь с условиями труда, 46% – с уровнем заработной платы и еще 44% довольны сферой деятельности компании.

Главные причины, которые делают специалистов недовольными и несчастливыми в своей работе – уровень заработной платы (70%), отсутствие карьерного роста (49%), а также недостаток возможностей для профессионального развития и обучения (45%).

В настоящий момент, наибольшую удовлетворенность уровнем своей заработной платы отмечают ИТ-специалисты и менеджеры по продажам, а коллективом – работники производства и транспортной сферы. И наоборот, чаще всего уровень зарплаты не приносит ощущения счастья представителям сферы гостеприимства, а также науки и образования, коллективом же обычно недовольны бухгалтеры, медики и юристы.

Среди тех, кто считает, что их работа приносит значимую пользу миру и обществу, больше всего медиков, рабочих, строителей, а также научных сотрудников и специалистов из сферы образования.