Тотальный диктант пройдет в Иркутске на 25 площадках

Завтра, 10 апреля, в 13.00 иркутяне примут участие в Тотальном диктанте. Диктант пройдет на 25 площадках, большинство из них – в библиотеках. Все площадки в этом году – с предварительной регистрацией. Общая вместимость площадок в Иркутске – около 700 человек, сообщают в пресс-службе проекта.

– Сейчас большинство площадок уже заполнены, однако у желающих еще есть возможность зарегистрироваться. Для этого нужно зайти на сайт проекта totaldict.ru, выбрать город Иркутск, кликнуть на «Площадки» и выбрать удобную для написания локацию. Если же иркутяне не успеют зарегистрироваться на очную площадку, можно написать диктант онлайн на сайте проекта, – рассказал координатор Тотального диктанта в Иркутске Людмила Добосова.

Очные площадки Тотального диктанта в Иркутске

Иркутский планетарий (Седова, 30)

Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70)

Научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского ( ул. Лермонтова, 253 )

Библиотеки, включенные в централизованную библиотечную систему города Иркутска

Автор текста этого года – современный писатель Дмитрий Глуховский. Участники Тотального диктанта также станут первыми зрителями небольшого фильма, снятого по сценарию Дмитрия Глуховского, «Обещания».

Напомним, в этом году также можно написать Тотальный диктант на английском языке. Для этого организованы специальные площадки, их перечень также опубликован на сайте проекта. Тотальный диктант на английском языке начнется в 14.30.

Поддержку проекту оказывают Иркутская нефтяная компания, книготорговая группа «Продалит» и др.