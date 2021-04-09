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58% иркутян регулярно работают сверх нормы

Каждый второй житель Приангарья, по крайней мере, несколько раз в месяц берёт работу на дом, чтобы сделать её вечером или даже ночью, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.

Эти данные, полученные по результатам онлайн-опроса, приводит исследовательский центр сервиса Зарплата.ру. Как выяснили сотрудники сервиса, в Иркутской области 31% «трудоголиков» работают сверхурочно ради карьерных перспектив, 26% – по необходимости (собственный бизнес), 22% – из-за возможности дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу и 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом, по данным международных рекрутинговых агентств, только 12% получают компенсации за переработку.

Абсолютными лидерами по переработкам в 2020 году в Иркутской области стали врачи и учителя. 

В целом только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.

Недавно Роструд напомнил, что по закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или предоставлением дополнительного дня отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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