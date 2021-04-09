Ростуризм поддержал идею легализации гостевых домов

Легализовать малые средства размещения в России, к которым в первую очередь относятся гостевые дома, предложил Ростуризм.

– По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы уже направили на согласование соответствующие предложения, – сообщила глава Ростуризма Зарина Догузов. – Мы предлагаем ввести понятия «гостевой дом», «услуга гостевого дома» и «классификация гостевых домов». Таким образом, гостевые дома станут полноценными участниками туристической отрасли.

По мнению главы Ростуризма, частный сектор очень важен для развития туризма в России, в первую очередь в курортных районах. Например, в Крыму гостевые дома принимают не менее двух третей туристического потока. Их легализация — это важный шаг как для повышения качества и безопасности услуг, так и для поддержки бизнеса.

– Сейчас, из-за особенностей правовой базы, к гостевым домам предъявляются требования, аналогичные гостиничным. Подобные требования, по сути, делают невозможной их работу в легальном поле. Действующее законодательство предполагает штрафы за ведение коммерческой деятельности на землях, предназначенных для жилья. Переводить дом в нежилой для многих означает остаться без жилья и регистрации, а изменить статус земли — дорогостоящий процесс. Обновленное законодательство поможет зарабатывать бизнесу без риска получения претензий со стороны проверяющих органов, – подчеркнула Зарина Догузова.

Следующим этапом работы будет классификация и стандартизация гостевых домов.