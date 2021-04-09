Банк «Открытие» профинансирует строительство ЖК «Эко Видное 2.0» на сумму 10 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставит MR Group кредитную линию в размере 10 млрд рублей для строительства ЖК «Эко Видное 2.0». Средства будут направлены на строительство второй очереди «Эко Видное 2.0» — жилого микрорайона в Ленинском районе МО с европейской концепцией благоустройства и набережной.

ЖК «Эко Видное 2.0» ориентирован на семейную аудиторию — объект отличает сочетание экологичной локации, развитой социальной и рекреационной инфраструктуры, продуманные просторные планировки. Проектом предусмотрено пять корпусов, из которых три уже введены в эксплуатацию — «Васнецов», «Шишкин» и «Саврасов». В рамках второй очереди будут построены «Левитан» и «Нестеров». Концепция благоустройства жилого комплекса разработана московским архитектурным бюро ADM.

Алексей Годованец, девелопер проекта, управляющий партнер MR Group, отметил: «ЖК „Эко Видное 2.0“ неоднократно становился лидером по продажам, он также привлекает покупателей, благодаря выгодному расположению, собственной благоустроенной набережной, а также обширному набору собственной инфраструктуры: здесь магазины, кафе, школа, детский сад, центр раннего развития. Не менее важным фактором для рынка является сотрудничество с надежным финансовым партнером — банком „Открытие“. Опыт, оперативность, качество структурирования сделки и приемлемые условия стали определяющими факторами в нашем выборе».

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «MR Group входит в число крупнейших девелоперов Московского региона, все проекты компании отличаются продуманной концепцией и обеспечивают высокий уровень качества жизни для будущих жителей. Мы рады быть одним из ключевых партнеров компании и надеемся, что это всерьез и надолго».