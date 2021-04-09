Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в рублях

Банк «Союз» увеличивает доходность по депозитам в рублях от 0,25 до 1,15 процентного пункта. Изменения касаются всей линейки вкладов банка*.

В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составляет от 0,25 до 1,15 процентного пункта (п.п.) в рублях, для сезонного вклада «Весенний процент» ставка увеличена на 0,25 п.п .

Максимальная доходность по вкладу «Классический» — сейчас достигает 5,15% годовых в рублях (при оформлении вклада в системе «Интернет-банк» от 10 000 рублей РФ сроком от 2 лет с учетом выплаты процентов в конце срока).

По вкладу «Комфортный», который позволяет клиентам, как пополнять, так и снимать средства, максимальная ставка составляет 4,55% годовых в рублях (при оформлении вклада в системе «Интернет-банк» сроком от 2 лет, и минимальном первоначальном взносе — 5 000 рублей РФ с учетом выплаты процентов в конце срока).

Максимальная доходность по вкладу «Комфортный статус» — достигает 4,75% годовых в рублях (при размещении средств от 10 000 000 рублей РФ сроком от 2 лет).

Максимальная ставка по вкладу «Максимальный» — на данный момент достигает 4,50% годовых в рублях (при размещении средств от 100 000 рублей РФ).

По вкладу «Перспективный» максимальная ставка составляет 4,65% годовых в рублях (при оформлении вклада в системе «Интернет-банк» сроком от 2 лет, минимальном первоначальном взносе от 10 000 рублей РФ и с учетом выплаты процентов в конце срока).

По сезонному вкладу «Весенний процент» ставка теперь составляет 4,95% годовых в рублях (при оформлении вклада в системе «Интернет-банк»). Вклад можно открыть на 367 дней, минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Периодичность выплаты процентов по вкладу – ежемесячно. При досрочном расторжении вклада ранее выплаченные проценты сохраняются и из суммы вклада не удерживаются.

Для всей линейки вкладов по окончании срока их действия теперь предусмотрена пролонгация на условиях вкладов, действующих в банке на дату перезаключения договора, по действующей на момент перезаключения ставке вклада, либо на иных условиях, установленных банком.

Вклады можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка. Указанные процентные ставки действуют с 6 апреля 2021 г.