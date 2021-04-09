Банк Уралсиб принял участие в конференции «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь»

Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес принял участие в совместной конференции консалтинговой группы SRG и РБК «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь». В своем выступлении спикер рассказал об опыте Уралсиба по развитию цифровых сервисов в сфере ипотечного кредитования, о том, как цифровизация позволяет банкам сокращать издержки и за счет этого предлагать клиентам более выгодные условия.

Прошлый год стал периодом серьезного роста объемов ипотечного кредитования практически для всех участников этого рынка. Уралсиб в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом, ипотечный портфель составил почти 90 млрд руб. Объем кредитов на покупку жилья в новостройках вырос в 1,5 раза, вторичного — в 1,1 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов — более чем в 2 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» — в 2,1 раза по сравнению с показателями 2019 года. При этом сформированный портфель — хорошего качества. Как отметил Станислав Тывес, Уралсиб имеет строгие стандарты андеррайтинга, стоимость риска в 2020 году составила 0,5%, и этот же уровень прогнозируется в 2021-м. Это позволит банку удерживать необходимую доходность и увеличивать портфель, при этом предоставив клиенту те ставки и тарифы, которые будут ему выгодны.

В конце 2020 года «Уралсиб» снизил ставки по стандартным ипотечным программам. Минимальная ставка на покупку строящегося и готового жилья на сумму до 3 млн руб. теперь составляет 8,59% годовых, выше 3 млн руб. включительно — 8,29%, от 7 млн руб. — 7,99%. Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн руб. теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн руб. включительно — 7,99%. Минимальная ставка по льготной ипотеке составляет 5,75%. В 2021 году в пилотном режиме банк запустил в Москве и Санкт-Петербурге ипотеку на покупку коммерческой недвижимости со ставкой от 8,99%.

В 2020 году активно развивались цифровые ипотечные сервисы. Банк Уралсиб в этот период запустил схему по проведению дистанционной сделки по ипотеке, реализовал электронную закладную и возможность проведения регистрационных действий в онлайн формате, сервис удаленной оценки жилых объектов. При этом, как отметил Станислав Тывес, цифровизация ипотеки не должна стать для банков самоцелью. «Технологии сильно удешевляют и ускоряют процессы проведения сделок, увеличивают производительность труда. Для клиента же главное в ипотеке — ставка. Мы воспринимаем цифровизацию как возможность снизить расходы и обеспечить клиенту лучшие ставки», — отметил спикер.

Говоря о дальнейших перспективах ипотечного рынка, Станислав Тывес рассказал, что ожидает умеренного роста ипотечного портфеля. «Сейчас сложился скорее рынок продавца, нежели покупателя, и снижение стоимости жилья не ожидается. Вероятнее всего, рост цен на недвижимость остановится, и на этом фоне ипотечный портфель будет расти, но более низкими темпами», — сказал он.

По словам спикера, при условии сохранения текущего сценария развития макроэкономической ситуации Банк Уралсиб по итогам 2021 года рассчитывает на рост собственного портфеля свыше 105 млрд рублей.