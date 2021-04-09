Банк «Восточный» возглавит Кирилл Соколов

Совет директоров банка «Восточный» назначил Кирилла Соколова на должность Председателя правления банка.

После закрытия сделки по приобретению ПАО КБ «Восточный» в должности Председателя правления Кирилл Соколов займётся вопросами интеграции и присоединения Банка «Восточный» к Совкомбанку.

Кирилл Соколов окончил Новосибирский государственный университет и Высшую школу экономики, дополнительно - London Business School. Работает в Совкомбанке с 2004 года. Обладает уникальной на российском рынке экспертизой и опытом банковских интеграций. В частности, после приобретения ЗАО «ДжиИ Мани Банк» возглавил эту кредитную организацию в должности Президента и успешно интегрировал банк в структуру Совкомбанка, сохранив клиентскую базу и большую часть команды. Затем в 2018 году занял должность члена совета директоров в АКБ «РосЕвроБанк», проведя сложнейший процесс присоединения банка в рекордно короткие сроки, сохранив 98% клиентской базы в малом и среднем бизнесе.

Совкомбанк объявил о приобретении пакетов акций банка «Восточный» 25 марта 2021 года. Сделка проходит на рыночных условиях. В настоящий момент Совкомбанк уже получил согласование покупки акций «Восточного», и со стороны ФАС, и от Банка России.