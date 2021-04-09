Примсоцбанк поддержал компанию, занимающуюся искусственным воспроизведением морских и пресноводных биоресурсов

Примсоцбанк выдал банковскую гарантию компании СХПК «Лидовский» на оказание услуг по искусственному воспроизводству лососевых, сообщает пресс-служба банка.



СХПК «Лидовский» занимается искусственным воспроизведением морских и пресноводных биоресурсов (а именно лососевых), а также рыболовством. На рынке существует с 2010 года. Причём первые 3 года создавала промышленное стадо лососевых рыб: приобретала икру, выращивала мальков в промышленных условия и выпускала их в море (в русло реки Лидовка).



На сегодня, помимо выращивания мальков, компания ловит и продаёт ту рыбу, которая вернулась в русло реки на нерест через три года пребывания в природных условиях. Также компания участвует в контрактах на оказание услуг по искусственному воспроизводству лососевых (кеты) в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среды их обитания в селе Новомихайловка, в городе Большой Камень и посёлке Штыково.



СХПК «Лидовский» ведёт свою деятельность в селе Лидовка Дальнегорского городского округа Приморья. С Примсоцбанком сотрудничает с февраля 2020 года – именно тогда компания воспользовалась банковской гарантией.