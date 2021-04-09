Альфа-Банк запустил кредитную карту для бизнеса

Альфа-Банк запустил кредитную бизнес-карту «Альфа-Бизнес Кредит» для юридических лиц и ИП на базе платежной системы Visa. Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Решение выносится за 2 минуты. Уникальность кредитной карты в том, что она доступна даже для клиентов, только что зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке.

Объем кредитного лимита может достигать 1 млн рублей. Период бесплатного использования средств — 60 дней. Если в течение этого времени долг не погашен, то на остаток устанавливается ставка 17,5% годовых. Погашать долг можно ежемесячно минимальными платежами. Карта доступна в двух форматах: виртуальная и пластиковая. Виртуальная карта выпускается моментально. А если клиенту удобен пластик, получить его можно в любой момент. Подать заявку и получить карту можно онлайн.

«Кредитная карта Альфа-Банка — удобное решение для бесплатного покрытия кассовых разрывов и текущих бизнес-расходов с беспроцентным периодом 60 дней и прозрачной ставкой в 17,5%. Также для начинающих предпринимателей это уникальная возможность создать положительную кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем получать одобрение банка по более крупным кредитам и более сложным формам финансирования», — прокомментировал начальник отдела по развитию карточных продуктов для малого и микробизнеса Альфа-Банка Дмитрий Казанков.