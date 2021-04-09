Сбербанк заключает соглашение по исследованию в области беспроводных технологий

Сбербанк и Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова (в структуре Высшей школы экономики) заключили соглашение о намерениях. Документ подписали вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и директор МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.
Подписанное соглашение развивает стратегию Сбера, направленную на создание фундаментальных предпосылок для дальнейшего развития портфеля высокотехнологичных продуктов Группы Сбер и формирование новых ценностей для корпоративных и частных клиентов.
Планируется привлекать работающих в МИЭМ выдающихся учёных и инженеров к исследованиям в области перспективных сетевых технологий и новых стандартов связи, включая спутниковые, необходимых для разработок в области интернета вещей и создания других инфраструктурных и потребительских решений. Сбер и МИЭМ намерены совместно определять области применения и возможности использования для решения практических задач продуктов и сервисов, основанных на перспективных технологиях беспроводной и спутниковой связи различных стандартов. Важно, что реализация подобных проектов приходится именно на 2021 год, который объявлен Годом науки и технологий в России.
Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка:
– Для Сбера очень важно постоянно быть в курсе всех актуальных технологий и возможностей, которые предоставляют новые технические решения для развития нашего бизнеса. Современные беспроводные сети и стандарты связи — это фундамент для развёртывания инфраструктуры по таким актуальным направлениям, как беспилотный транспорт, интернет вещей, различные индустриальные приложения. Над какими-то решениями из этой области уже работают наши подразделения и фирмы в экосистеме Сбера, а по другим направлениям мы будем привлекать экспертов с мировым именем и опытом работы в ведущих университетах и центрах разработки для анализа применимости и эффективности тех или иных стандартов и технологий для решения будущих задач Группы. Такой подход лежит в основе деятельности всех современных технологических компаний — "бигтехов". Подписывая соглашение с МИЭМ, мы закладываем фундаментальные основы под проработку будущих конкретных решений и создание продуктов и услуг для наших клиентов.