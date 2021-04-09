Сбербанк заключает соглашение по исследованию в области беспроводных технологий

Сбербанк и Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова (в структуре Высшей школы экономики) заключили соглашение о намерениях. Документ подписали вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и директор МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.

Подписанное соглашение развивает стратегию Сбера, направленную на создание фундаментальных предпосылок для дальнейшего развития портфеля высокотехнологичных продуктов Группы Сбер и формирование новых ценностей для корпоративных и частных клиентов.

Планируется привлекать работающих в МИЭМ выдающихся учёных и инженеров к исследованиям в области перспективных сетевых технологий и новых стандартов связи, включая спутниковые, необходимых для разработок в области интернета вещей и создания других инфраструктурных и потребительских решений. Сбер и МИЭМ намерены совместно определять области применения и возможности использования для решения практических задач продуктов и сервисов, основанных на перспективных технологиях беспроводной и спутниковой связи различных стандартов. Важно, что реализация подобных проектов приходится именно на 2021 год, который объявлен Годом науки и технологий в России.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка: