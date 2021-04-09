Сбер и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объёмом 100 млн долларов

Сбер и Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда РФ) объявляют о намерении создать совместный фонд общим объёмом 100 млн долларов для инвестиций в технологические и наукоёмкие стартапы.

Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории Российской Федерации или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем. Стороны планируют поддерживать развитие компаний с привлечением широкой сети международных партнёров РФПИ и синергии с проектами, которые входят в экосистему Сбера.

Герман Греф,Президент, Председатель Правления Сбербанка:

– Создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — п–ервый шаг к реализации Стратегии инновационного развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой Правительством РФ. Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало. Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоёмкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-"единороги", которые будут конкурентоспособны на мировой арене



Кирилл Дмитриев, Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций: – В рамках передачи РВК под управление РФПИ мы планируем активную работу над инвестициями в новые фонды. Рады объявить о намерении создать первый фонд совместно со Сбербанком в рамках новой модели управления РВК. Считаем, что благодаря опыту и экспертизе наших компаний будут созданы новые возможности для отбора, поддержки и успешного развития перспективных проектов, которые внесут значимый вклад в создание инновационных технологий и станут важными драйверами роста российской экономики

Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций:

– Создание совместного фонда со Сбербанком является важной частью новой стратегии РВК, направленной на прорывной рост венчурных инвестиций и укрепление позиций России на мировом рынке высоких технологий. Мы объединяем усилия с партнёрами для полноценной реализации потенциала российских инновационных стартапов, повышения их конкурентоспособности и превращения в глобальных технологических лидеров в будущем.