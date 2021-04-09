Райффайзенбанк предоставил финансирование ГК «Теорема» на сумму 2,7 млрд рублей

Райффайзенбанк заключил сделку с Группой Компаний «Теорема», одним из крупнейших девелоперов
«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики, в том числе и в сегменте коммерческой недвижимости, — заявил Олег Углов, руководитель направления по работе с крупными компаниями макрорегиона „Запад“ Райффайзенбанка. — Мы заинтересованы в том, чтобы помогать нашим корпоративным клиентам развивать бизнес и укреплять их рыночные позиции. Стратегическая цель Райффайзенбанка — стать самым рекомендуемым банком в корпоративном сегменте».