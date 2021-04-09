В Иркутске пройдет митинг, посвященный Дню космонавтики

Он начнется 12 апреля в 12:00 у памятника Юрию Гагарину, сообщают в мэрии Иркутска.

В нем примут участие актив городского совета ветеранов и ветераны 30 воздушной армии. К мемориалу будут возложены цветы. В 17.00 в 130 квартале в районе музейно-планетарного комплекса «Ноосфера» пройдет «Космическая викторина».

Победители конкурсов получат пригласительные билеты в Иркутский планетарий и памятную сувенирную продукцию. В этот же день в 20.00 в амфитеатре острова Юность запланировано проведение мини-лекций на космическую тематику, тротуарная астрономия, а также флешмоб, во время которого участники с фонариками выстроятся в форме космической ракеты.

23 апреля в 15.00 в филиале музея истории города Иркутска «Дом ремёсел и фольклора» состоится открытие выставки-конкурса детского творчества «Космические старты», посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 24 апреля с 18.00 до 21.00 в рамках всероссийской акции «Библионочь 2021» пройдет мероприятие «Книга – путь к звездам». В библиотеке имени Полевых запланированы экскурсии, громкие чтения, встречи с литераторами и учеными, лекции и мастер-классы.