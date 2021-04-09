В начале 2021 года объем сделок с первичным загородным жильем Подмосковья вырос в 1,5 раза

Объем предложения на вторичном рынке сократился на 1% за квартал (до 1 704 шт.), а на первичном – на 20% (до 375 коттеджей, таунхаусов и участков в 20 поселках), сообщают в пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank.

При этом первичные продажи завершились еще в двух поселках, а новые проекты не выходили уже 3,5 года – таким образом текущий объем экспозиции стал историческим минимумом. Вследствие изменения структуры предложения на первичном рынке наблюдается положительная динамика цен по всем форматам жилья – средний бюджет коттеджей за квартал вырос на 23% до 240 млн руб., таунхаусов – на 15% до 46 млн руб., а сотки земли – на 8% до 4,3 млн руб.

Вторичный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику цен. Кроме того, со II полугодия 2020 года растет количество сделок с загородным жильем в Подмосковье. Так, объем реализованных лотов на первичном рынке за I квартал 2021 года составил 50 шт. – на 52% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество ушедших лотов на вторичном рынке на 112% выше показателя I квартала 2020 года.

По итогам I квартала 2021 года на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья экспонировалось порядка 2 079 лотов (-5% за квартал).

Большая часть предложения – 82% всех лотов – относится ко вторичному сегменту. Общая стоимость предложения зафиксирована на уровне 561,9 млрд руб. (-2% за квартал), из которых 494,6 млрд руб. приходилось на вторичный рынок (-1% за квартал), а 67,3 млрд руб. – на первичный (-8% за год).

За I квартал 2021 года количество лотов на вторичном высокобюджетном рынке сократилось на 1%, до 1 704 шт. (коттеджи от 50 млн руб., таунхаусы от 30 млн руб. и участки от 600 тыс. руб./сотка). На первичном рынке за квартал отмечалось более существенное снижение объема предложения, -20%, до 375 коттеджей, таунхаусов и участков в 20 поселках. Новые проекты не выходили на рынок уже 3,5 года. В течение I квартала завершились первичные продажи еще в двух поселках: «Парк Авеню» и «Покровское-Рубцово».

Объем предложения на первичном рынке сокращается на протяжении 3,5 лет из-за отсутствия новых проектов.

Текущий объем экспозиции является историческим минимумом, а из-за эффекта низкой базы малейшие изменения на рынке существенно отражаются на средних показателях. В ближайшей перспективе ожидается возобновление девелоперской активности на загородном элитном рынке, и показатели рынка по итогам 2021 года будут зависеть от выхода новых поселков.

Средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке практически не изменился (-0,4% за квартал до 322 млн руб. за коттедж). Таунхаусы за квартал подорожали на 7% до 75 млн руб., а цена сотки земли в среднем сократилась на 8% до 2,6 млн руб. Динамика в I квартале 2021 года обусловлена изменением структуры предложения.

На первичном рынке рост цен отмечается по всем форматам и также связан преимущественно с изменением структуры предложения. В условиях «низкой базы» структурные изменения сильнее отражаются на динамике. Средний бюджет предложения коттеджей за квартал вырос на 23% до 240 млн руб., таунхаусов – на 15% до 46 млн руб., а средняя стоимость сотки земли увеличилась на 8% до 4,3 млн руб.

Основной объем предложения элитного загородного жилья сосредоточен на двух направлениях: Новая Рига и Рублевка. Лидирующую позицию по объему предложения на вторичном рынке удерживает Рублево-Успенское шоссе: здесь предлагается 42% всех лотов. На Новую Ригу приходится 38% лотов. На первичном рынке лидирующую позицию занимает Новорижское направление – 48% лотов. Второе место на первичном рынке занимает Рублево-Успенское шоссе, 42% лотов.