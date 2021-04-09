Названы причины роста цен на жилье

ФАС проанализировала ситуацию на рынке по просьбе Путина, сообщает РБК.

Ими стали отток трудовых мигрантов, удорожание стройматериалов, пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней меры. Ранее об этом же говорил Минстрой. Путин заявлял, что в ряде регионов жилье подорожало на 30%

«Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическая ситуация», — заявил представитель Марата Хуснуллина.

По его словам, строительным компаниям пришлось перестраивать сложившиеся рабочие процессы, где-то прерывались производственные цепочки, а где-то стройки в том или ином виде приостанавливались.

«При этом мы видим разную динамику изменения цен в зависимости от региона — это в том числе связано с объемами предложения на рынке. Одна из ключевых задач сегодня — это увеличение объема предложения, и мы видим, что положительная динамика существует», — пояснили в пресс-службе.