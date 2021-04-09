На понижение уровня надшламовых вод БЦБК выделили дополнительные средства

Об этом после встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Мурадом Керимовым рассказал Игорь Кобзев.

– Заручился поддержкой министерства в части выделения дополнительных средств на понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Это важная работа с точки зрения сохранения экологии Байкала, – пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.

Также на заседании рассмотрели вопросы лесовосстановления и пожарной безопасности в лесах.

– Обсудили вопрос утверждения границ муниципалитетов, лесов, нацпарков. Эту работу надо закончить до конца года. Однако есть ряд спорных моментов. Прежде всего - по уточнению границ населённых пунктов и нацпарка. Необходимо собирать рабочую группу со всеми заинтересованными сторонами, – заключат Игорь Кобзев.