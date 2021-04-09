Минсоц Иркутской области проверило счета приемных детей

Причиной для проверок стал инцидент с поддельной выпиской одного из опекунов, сообщают в администрации области

Напомним, в феврале 2021 года при принятии отчетов от опекунов за 2020 год о хранении и использовании имущества подопечных сотрудники опеки г. Усолья-Сибирского и Усольского района установили, что одним из опекунов была представлена поддельная выписка по счету ребенка.

– Незамедлительно органом опеки был сделан запрос в банковскую организацию. В связи с тем, что по информации банка, счет ребенка был опекуном закрыт и сняты денежные средства, руководителем органа опеки города Усолья-Сибирского и Усольского района было инициировано обращение в правоохранительные органы по данному факту, – сообщил глава ведомства Владимир Родионов.

Он подчеркнул, что сотрудник опеки подозреваемый в мошенничестве был сразу же уволен. Опекуны несовершеннолетних, которые могли быть причастны к неправомерным действиям, отстранены от своих обязанностей. Кроме того, они возмещают снятые денежные средства на счета детей.

– По результатам проверок министерства подобных нарушений в других регионах не установлено. Следственные мероприятия продолжаются, – подчеркнул Владимир Родионов.