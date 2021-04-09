Новости

Законопроект о запрете дистанционного обучения в школах внесли в Госдуму РФ

Законопроект о запрете дистанционного обучения в школах внесли в Госдуму РФ, соответствующий документ опубликован 9 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

Это произошло по инициативе сенатора Российской Федерации от Тамбовской области Александра Бабакова. Изменения предложено внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Проект предложено дополнить следующей информацией: «При предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается».

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
«Стратегии живут не на бумаге, а в головах у людей, которые делают дело»
«Мы делаем одно важное дело»
«Правильная стратегия позволит региону выделиться среди других»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании