Законопроект о запрете дистанционного обучения в школах внесли в Госдуму РФ, соответствующий документ опубликован 9 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

Это произошло по инициативе сенатора Российской Федерации от Тамбовской области Александра Бабакова. Изменения предложено внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Проект предложено дополнить следующей информацией: «При предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается».

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2021 года.