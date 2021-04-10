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Ферму для майнинга похитили из бани жителя Шелеховского района

Житель Шелеховского района Иркутской области накануне обратился в полицию по факту кражи фермы для майнинга – оборудование располагалось в бане, сообщается на сайте местного ОМВД.

Ущерб хозяин оборудования оценил в 619 тысяч рублей. Установлено, что оборудование вытащили через окно. Предполагаемые виновные в преступлении задержаны – трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет ранее уже судимых за кражи.

«При появлении представителей силовых структур злоумышленники попытались оказать сопротивление, поэтому при задержании были применены силовые приёмы и спецсредства. В ходе обыска правоохранители изъяли два мешка с компьютерным оборудованием, которое предположительно было украдено накануне», – сообщает полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», виновным грозит до 10 лет тюрьмы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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