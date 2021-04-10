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Кобзев заявил об угрозе подтопления карт-накопителей с отходами на БЦБК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram заявил, что на БЦБК возникла угроза подтопления талыми водами карт-накопителей с отходами.

«По-прежнему актуальной остаётся ситуация с понижением надшламовых вод в картах-накопителях. Буквально накануне приняли решение, что будем готовить обращение в Правительство страны о финансировании работ. Плюс на самой территории будем вводить режим ЧС. Скопилось слишком много снега, нужно снять угрозу подтопления талыми водами карт-накопителей», – отметил глава региона.

Напомним, обезвреживанием и утилизацией отходов бывшего предприятия будет заниматься компания «Росатом».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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