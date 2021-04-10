Разработчик «Спутника V»: Есть надежда, что вакцина будет действовать пожизненно

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет бессрочным, пишет «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там – пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных «Спутником V».

Он также сообщил, что в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки антительного ответа. «Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», – пояснил ученый.