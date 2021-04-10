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Разработчик «Спутника V»: Есть надежда, что вакцина будет действовать пожизненно

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет бессрочным, пишет «Интерфакс».

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«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там – пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных «Спутником V».

Он также сообщил, что в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки антительного ответа. «Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», – пояснил ученый.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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