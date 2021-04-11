Новое жилье получили 556 пострадавших во время паводков семей из Тулуна

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что 556 пострадавших во время паводков семей из Тулуна получили новое жилье.

«Чтобы добиться переселения, пришлось приложить немало усилий. Участки, пострадавшие от повышения уровня грунтовых вод, не вошли в зону ЧС. А значит – собственники домов не могли рассчитывать на новое жилье. Таково законодательство.Однако бросить людей на произвол судьбы мы не могли. Возможность помочь пострадавшим лично обсуждал с Президентом РФ. Направил обращение в Правительство страны. В итоге было принято решение выделить региону 1,3 миллиарда рублей», – сообщил глава региона.

По информации Кобзева, более 500 семей уже получили документы на жилье, начали переезд. Большая часть пострадавших будет жить в новых многоэтажках микрорайона Угольщиков. Некоторые – в индивидуальных домах в Березовой Роще.