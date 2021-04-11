Детский хирург из Иркутска Юрий Козлов получил премию «Человек – поступок» за спасение ребенка в Улан-Удэ, сообщается на странице в Instagram Фонда развития регионов России.

«В марте Юрий Андреевич провел сложнейшую операцию в Улан-Удэ ребенку, который родился с атрезией пищевода (отсутствует участок пищевода, он заканчивается слепо, не сообщаясь с желудком). Козлов откликнулся на просьбу о помощи главного врача Детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева и немедленно выехал на место. Спасать детские жизни – работа Юрия Андреевича. В январе он также приезжал в Улан-Удэ и за один день провел сразу пять операций», – говорится в сообщении.

В январе иркутский хирург был тоже номинирован на премию, однако тогда по итогам жеребьевки был выбран другой победитель.