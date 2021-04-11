Иркутский район и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Иркутск, Иркутский район и Усть-Илимск.
Фото регионального оперштаба
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Фото регионального оперштаба
Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 58 (всего 22 443),
- в Иркутском районе – 19 (всего 4 255),
- в Усть-Илимске – 14 (всего 4 316),
- в Братске – 11 (всего 3 583),
- в Нукутском районе – 8 (всего 496).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 22 443,
- Ангарск – 6 118,
- Усть-Илимск – 4 316,
- Иркутский район – 4 255,
- Братск – 3 583.
Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 63,5 тысячи людей.