Иркутский район и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Иркутск, Иркутский район и Усть-Илимск.

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Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 58 (всего 22 443), в Иркутском районе – 19 (всего 4 255), в Усть-Илимске – 14 (всего 4 316), в Братске – 11 (всего 3 583), в Нукутском районе – 8 (всего 496).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 22 443, Ангарск – 6 118, Усть-Илимск – 4 316, Иркутский район – 4 255, Братск – 3 583.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 63,5 тысячи людей.