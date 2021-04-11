Певец Дима Билан поделился впечатлениями о поездке на Байкал

Российский певец Дима Билан на своей странице в Instagram поделился впечатлениями о поездке на озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

«Говорят, сезон на Байкале – февраль/март! Мы приехали в апреле, и, как говорят местные, разделили эту эмоцию на избранное количество человек, ведь сегодня на льду мы были совершенно одни! Сначала по пути на переправу, а потом – по Байкалу на «Хивусе»! Только мы, и не единой души больше! Это было незабываемо!» – подписал снимок артист.

Напомним, Дима Билан приехал в Приангарье накануне. 9 апреля состоялся концерт певца во дворце спорта «Труд».