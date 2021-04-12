Россельхозбанк и Правительство Иркутской области обсудили сотрудничество в реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве

Итоги 2020 года и планы на дальнейшую работу обсудили на расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области. В ходе расширенного заседания директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова рассказала об участии банка в кредитовании инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса Приангарья.

Россельхозбанк – один из крупнейших поставщиков услуг в сфере кредитования сельхозтоваропроизводителей. Доля банка на рынке льготных кредитов агропромышленного комплекса (АПК) региона в 2020 году составила 21,8%.

«РСХБ реализует весь комплекс мер государственной поддержки, в первую очередь мы делаем акцент на наших профильных клиентов – предприятия агросектора. Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства - одно из ключевых направлений для финансово-экономического развития агропромышленного комплекса региона. При этом мы понимаем, что современное сельское хозяйство – это не только агрохолдинги и крупные компании. Мы также оказываем поддержку малым предприятиям, семейным фермерским хозяйствам и стремимся быть главным партнером фермеров», - отметила Наталья Баркова.

Подготовка к агросезону-2021 в регионе только стартовала, но уже в первом квартале на приобретение посадочного материала, топлива, удобрений и средств химзащиты аграрии Иркутской области привлекли в РСХБ 1,5 млрд рублей заемных средств. Весной идет посевная кампания, которая закладывает фундамент продовольственной безопасности на весь год. Основная задача банка своевременно профинансировать сезонно-полевые работы, оказать первоначальную поддержку сельхозтоваропроизводителям.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил положительную динамику АПК по итогам прошлого года и высокий потенциал на 2021 год.

«Агрокомплекс Иркутской области на протяжении последних лет демонстрирует устойчивое развитие. И в прошлом году наперекор непростым условиям отрасль не сдала своих позиций. В 2020 году сельхозтоваропроизводители региона нарастили объем валовой продукции. Но есть в агропромышленном комплексе и проблемы. Надо их решать. Наша общая задача – сделать развитие отрасли непрерывным», - подчеркнул губернатор.

По итогам совещания принято решение о дальнейшем совместном сотрудничестве, участии банка в региональных инвестпроектах и поддержке аграриев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.