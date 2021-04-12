Иркутский комплекс «Иерусалимская гора» продолжат развивать

Проектом предусмотрена установка еще трех памятных знаков мусульманами, лютеранами и католиками, сообщают в мэрии Иркутска.

– В следующем году «Иерусалимская гора» отмечает 250-летие. Нужно содержать и дальше развивать этот комплекс. Возможно, продумать памятные проекты и мероприятия, приуроченные к этой дате, – отметили представители духовенства.

Глава города отметил, что ведется работа по передаче данного земельного участка в собственность Иркутска.

– Ранее для проведения благоустройства этой общественной территории участок был взят в пользование на 3 года. Сейчас Служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области утверждает границы и устанавливает охранные требования в отношении мемориального комплекса «Иерусалимская гора». После чего земельный участок будет передан в муниципальную собственность, – сказал Руслан Болотов.

Также в прозвучало предложение по аналогии с «Ночью Музеев» организовать «Ночь храмов».

Подобное мероприятие проходит в других городах. Помимо экскурсий возможно проводить встречи с духовенством, религиозными лидерами. Кроме того, глава города подчеркнул, что даст поручение при разработке туристического маршрута по Иркутску включить туда памятники архитектуры и религиозные учреждения.