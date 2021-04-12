Эксперт РА заявило об «игле льготных кредитов»

В 2021 году показатели российских банков будут во многом обусловлены сохранением льготных кредитов, сообщает РБК.

Рост кредитования в России в 2021 году и в среднесрочной перспективе будут обеспечивать программы господдержки: без них у банков недостаточно заемщиков, способных брать в долг на рыночных условиях, говорится в обзоре «Эксперт РА». Аналитики рейтингового агентства называют это «иглой льготных кредитов».

Из их расчетов следует, что в 2020 году рост кредитования в некоторых сегментах был бы в разы ниже, если бы не субсидирование со стороны государства. Так, рост ипотеки был бы на уровне 11 против 24%, автокредитования — 4% вместо 8, показанных в прошлом году. А портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), если бы не льготы, и вовсе сократился бы на 7% вместо роста на 23%.

Естественный ограничитель роста кредитования в России — слабое увеличение ВВП и реальных располагаемых доходов населения, отмечается в обзоре. По прогнозу «Эксперт РА», в 2021 году реальные доходы россиян увеличатся на 3%, но их прирост «будет восстановительным и, по сути, компенсирует падение прошлого года». В 2020-м показатель сократился на 3,5%, оценивал Росстат. В этих условиях значимость льготных программ кредитования для банков возрастает, считают в агентстве.