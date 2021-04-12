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Тотальный диктант написали 516 иркутян

Мероприятие прошло на 23 площадках города. Всего текст Дмитрия Глуховского написали 516 жителей областного центра, сообщают  в пресс-службе проекта.

Самой большой по количеству участников стала библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (153 человека). Также в Иркутске прошел Тотальный диктант на английском языке. Его написали более ста человек. Сейчас идет проверка работ участников. Планируется, что иркутяне узнают свои оценки на сайте проекта totaldict.ru после 16 апреля.  

Участники Тотального диктанта также стали первыми зрителями фильма, снятого по сценарию Дмитрия Глуховского, «Обещания». 

Поддержку проекту оказывают Иркутская нефтяная компания, книготорговая группа «Продалит» и др. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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