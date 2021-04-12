АЗС ОМНИ в Иркутской области присоединилась к проекту Сбера «Топливное решение»

На территории Иркутской области Сбер продолжает реализацию проекта «Топливное решение». Сервис помогает клиентам банка контролировать расход ГСМ для служебного автотранспорта, получать закрывающие документы в электронном виде, а также накапливать бонусы в рамках программы «Бизнес-кэшбэк». «Топливное решение» рассчитано на организации- юридические лица, независимо от их сферы деятельности. В апреле 2021 года к проекту присоединился еще один партнер - сеть АЗС «ОМНИ». Клиентам данной компании, кроме пакетных предложений «Топливного решения», теперь доступна еще и заправка на всех АЗС ОМНИ в Иркутской области со скидкой 2%.

Функционал топливного сервиса подключается к бизнес-карте Сбера, клиенты банка могут самостоятельно настраивать виды используемого топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически получать комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«География нового проекта Сбера в Иркутской области расширяется, теперь его возможности могут оценить и клиенты крупного игрока на топливном рынке региона- компании ОМНИ. Сервис помогает организациям контролировать расход топлива на своем служебном транспорте, вести учет за соблюдением утвержденных лимитов ГСМ. «Топливное решение» дает и новые возможности для получения скидок от партнеров и платежных систем, например, с 8 апреля запущена акция с предоставлением дополнительной скидки 5% от MasterCard в сетях-партнеров Сбера по данной программе».

Подключение партнеров к сервису «Топливное решение» возможно в офисах Сбербанка или дистанционно (при наличии системы электронного документооборота). Оформить заявку можно по адресу: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/fleet#form Более подробно о программе можно узнать на сайте банка, ссылка https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/fleet