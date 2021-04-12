Иркутян приглашают на субботник

В Большом Голоустном подтопило один участок. В Хомутово пока остаются подтопленными четыре участка, пишет губернатор Иркутской области на своей странице в Инстаграм.

– Сейчас, когда в Хомутово всё спокойно, надо привести населенный пункт в порядок. Благодарен спасателям. Они во время подтопления работали на износ. И сейчас помогают очищать село. Волонтеры убрали с улиц то, что принесла большая вода. Вывезли десятки мешков мусора. Буду рад, если и жители помогут спасателям с очисткой, – говорит Игорь Кобзев.

Некоторые жители Хомутово уже присоединились к месячнику по саночистке. В разгаре уборка и в Иркутске. В планах – вывезти с улиц более 8 тысяч кубометров мусора. Субботник пройдет 24 апреля.

– Понимаю, что в последнее время людям пришлось несладко. Но если есть силы и возможность помочь, это пойдет на пользу селу, – заключает губернатор.

