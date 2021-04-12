Уровень грамотности россиян снижается

Большинство опрошенных исследовательским холдингом Ромир отметили сильное снижение уровня грамотности населения.

Большинство опрошенных выразили уверенность в том, что уровень грамотности населения сильно упал: с данным утверждением согласились 44% респондентов. Более оптимистичными оказались 27% россиян – они считают, что уровень грамотности снизился незначительно. 13% опрошенных не заметили изменений за прошедшие 20 лет, в небольшом и значительном росте грамотности уверены 11% и 4% россиян соответственно.

Помимо этого, Ромир также поинтересовался у населения об их осведомленности о «Тотальном диктанте» и планах принять участие в проекте. Согласно результатам опроса, 64% россиян знают об этой акции, 26% о ней не слышали, а еще 10% опрошенных затруднились ответить.

Планируют принять участие в «Тотальном диктанте» 18% россиян, 23% опрошенных пока не определились. Более половины респондентов (59%) не имеют подобных планов.

«Снижение грамотности является лишь одним из последствий глобализации. Большая часть общения протекает онлайн, и не все могут и успевают грамотно писать. Но не стоит забывать, что любой язык – вещь изменчивая, и главное – научиться слышать и понимать собеседника», - комментирует результаты исследования президент Ромир, основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.